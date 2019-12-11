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11 декабря • обновлено в 12:36
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На сколько опасна бронхиальная астма: что означает постоянный кашель

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Врач-пульманолог Виктория Ялтонская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, как долго может длиться процесс, во время которого человек будет болеть бронхиальной астмой и не будет знать этого.

"Этот процесс может длиться очень долго. Годами и десятилетиями, ведь особенностью бронхиальной астмы является именно ее вариабельность по интенсивности проявлений во времени. Бывает такое, что она манифестирует, врачи диагноз поставили, а потом на несколько лет симптомы исчезают и человек может подумать, что она переросла или изменился гормональный фон, а заболевание может вернуться. Это уникальная болезнь. С ней можно жить очень долго, буквально 100 лет, а можно, имея легкие проявления, заболевания получить негативные последствия мгновенно. Поэтому особенностями бронхиальной астмы является ее непредсказуемость", - заявила врач.

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