INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков
Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков
Макс Нефедов предсказывает обновленную таможню в Украине
Премьер-министр Украины господин Гончарук предупредил контрабандистов в отношении нелегальных потоков на таможне
Владимир Зеленский опубликовал снимки из самолета на пути в Украину из Парижа
Николай Тищенко выставил фотографию с нормандского формата и поддержал президента
Господин Скичко опубликовал сообщение об украинской железной дороге
Ирина Геращенко сделала фотографию с коллегами парламентариями, которые приняли участие в дискуссии о балансе в политике
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