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11 декабря • обновлено в 12:25
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INSTAOBOZ: обзор Инстаргама политиков

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Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков

Макс Нефедов предсказывает обновленную таможню в Украине

Премьер-министр Украины господин Гончарук предупредил контрабандистов в отношении нелегальных потоков на таможне

Владимир Зеленский опубликовал снимки из самолета на пути в Украину из Парижа

Николай Тищенко выставил фотографию с нормандского формата и поддержал президента

Господин Скичко опубликовал сообщение об украинской железной дороге

Ирина Геращенко сделала фотографию с коллегами парламентариями, которые приняли участие в дискуссии о балансе в политике

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