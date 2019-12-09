Украинские СМИ преувеличивают масштабы протестов в Минске: белорусский публицист

Белорусский публицист Северин Квятковский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал интеграцию Беларуси и РФ, а также протесты в Минске.

"Я думаю, что Лукашенко хорошо относится к протестам, иначе их бы просто разогнали. Там не так много людей было, вы сами видели, что протесты не многочисленны. Мало кто серьезно относится к этим заявлениям в Беларуси по аншлюссу, захвату и т.п. Все прекрасно понимают, что то, что мы видим в Сочи, все эти танцы с бубнами, им уже более двадцати лет. Реальное объединение могло быть в 1997-99 годах, когда Лукашенко хотел возглавить новый Советский Союз, а когда это не получилось, то все стало на свои места", - заявил Квятковский.

Он также добавил, что, по его мнению, никакой интеграции не будет, а украинские СМИ очень преувеличивают масштабы протестов.

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