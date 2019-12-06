Каков самый счастливый возраст для мужчин и для женщин: психолог

Психолог Мария Ракетская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, каков самый счастливый возраст для мужчин и женщин. Британские ученые опубликовали данные нового исследования.

"Для украинок счастливый возраст это 28-35 лет, когда есть уже опыт получения удовольствия от своего тела, когда, как правило, уже есть опыт материнства, и когда женщина еще не переживает каких-то видимых изменений своего тела. В этом возрасте все хорошо и понятно, что будет дальше. У мужчин чаще этот возраст начинается после 32 лет, когда есть стабильная работа, когда понятно, чем он будет заниматься, когда уходят глупости из головы. Ведь до 32 лет мужчины чаще всего обращают внимание не на семью, а на самореализацию через общение и свидания с женщинами, например. К этому возрасту мужчине, как правило, нужно нагуляться", - заявила психолог.

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