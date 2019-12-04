Селфи - это психологическое расстройство: комментарии психолога

Психолог Оксана Зайцева в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о том, что желание делать селфи признали психическим расстройством.

"Если прошлый век Фрейд называл веком истеричек, то этот век - это век нарциссизма, и социальные сети это как раз только развивают. Вообще сказать честно, нарциссизм не корректируется, человек с этим рождается и просто совершенствуется вс этом. В укранской ментальности это еще много лет назад называлось: "дурному не скучно и самому", но мы говорим что мы не можем взаимодействовать с другими, ведь человек - существо социальное, а селфи - это камера, с помощью которой человек себя изолирует. И чем больше мы будем в этом находиться, тем больше общество будет расслаиваться на вот таких одиночек, зацикленных на себе, как мы увидели в фильме "Джокер", например", - отметила психолог.

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