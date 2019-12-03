Оптимизация МСЭК не является эффективным решением: специалист национальной ассамблеи

Главный специалист национальной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Полозюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отмечание Международного дня людей с инвалидностью и какую реформу для людей с инвалидностью планируют в Украине.

"По СМИ прошел такой месседж, что все МСЭКи коррупционные, но мы не видим решений суда, вступивших в силу, о том, что взяточники наказаны и отбывают наказание. Поэтому, по моему мнению, такое решение по оптимизации МСЭК не является эффективным. Почему? Потому что люди, которые там работают - это высококвалифицированные врачи. Я в этом году также проходил МСЭК и говорил с работниками об их работе. Я увидел, что люди, которые действительно имеют инвалидность, не участвуют в этих коррупционных схемах и проходят этот МСЭК нормально", - заявил Полозюк.

Он также прокомментировал изменения в трудовом законодательстве, которые планируются в Украине.

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