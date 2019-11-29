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30 ноября • обновлено в 11:15
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Информационную безопасность каждый формирует сам: эксперт по кибернетической защите

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Эксперт по информационной политике и кибернитичной защите Эллина Шнурко-Табакова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала развитие информационного общества в Украине.

"Информационная защита очень зависит от того, как человек сам занимается своими данными и что он вообще в этом понимает, ведь на государственном уровне те договоры о персональных данных, которые мы подписываем, это очень устаревший формат, который должен быть во многом доработан. Законы европейского союза очень строгие и очень подробно расписывают детали по защите граждан", - заявила Эллина Шнурко-Табакова.

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