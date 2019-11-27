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29 ноября • обновлено в 12:21
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В Украине запретят брать плату за помощь с поиском работы за рубежом

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Вице-президент всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL"

Он прокомментировал новости о том, что украинским работникам могут упростить жизнь, им будут помогать искать работу за рубежом и избегать мошенников.

"Давайте начнем с того, что отменят плату за поиск работы. Это правильно, я считаю, ведь в Украине такой платы нет. Люди здесь не платят за то, что они ищут работу. А мошенники, большинство из них зарабатывают именно на этом. Они размещают объявление о том, что человек будет заработают 5000 долларов где-то в Норвегии, например, и ничего особенного не надо знать и уметь. Люди приходят к таким мошенникам, они им говорят, что все реально, что нужно только заплатить 200-300-500 долларов и подготовить документы. Люди платят, потом эта компания исчезает, а когда люди не не платят за вакансию., то мошеннику нет смысла этим заниматься. Плату рекрутеру за поиск рабочего должен платить работодатель", - заявил Александров.

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