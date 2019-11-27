Украине важно наладить отношения с "прохладно настроенными странами": дипломат

Дипломат Василий Филипчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что министры иностранных дел 4 стран обратились к Путину с совместным заявлением, в котором потребовали уважать территориальную целостность Украины.

"Для украинской дипломатии сейчас принципиально важно не допустить, чтобы произошло такое разделение между странами ЕС и НАТО, когда есть четкое разграничение тех, кто нас поддерживает и тех, кто относится к нам с определенным скепсисом. Ведь у нас скоро будут заседания и Европейского совета, и других западных институций, где будет приниматься решение насчет санкций. Тут, безусловно, нам нужен один объединенный фронт наших западных партнеров. Чтобы в контексте определенного прогресса по выполнению Минских соглашений не было ослаблено санкционное давление на РФ до момента полного восстановления целостности и суверенитета Украины на территории Донбасса и Крыма", - отметил дипломат.

"Сейчас одна из основных задач президента и МИД – работать с "прохладно настроенными" странами, восстановить хорошие отношения со всеми нашими западными соседями и странами ЕС и избежать любых сомнений по поводу поддержки санкционного режима", - добавил он.

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