Важно, чтобы Пристайко выдержал этот удар: эксперт об увольнении Зеркаль

Дипломат Вадим Трюхан в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости об увольнении госпожи Зеркаль.

"Мне как дипломату стало понятно о чем говорила госпожа Зеркаль, и я думаю, что и всем людям также это было понятно. Тем более, она сказала, что ее даже отстранили от последних переговоров по газу. Мне кажется, что это дело принципа лично для президента Зеленского. Он мог бы встретиться с ней и оставить ее в команде. Если же президент спустит это на тормоза, то это будет показывать его истинные намерения. И вот этого я, например, очень остерегаюсь. По моему мнению, способов убеждения госпожи Зеркаль остаться в команде достаточно. Но гораздо более важно, чтобы Пристайко выдержал этот удар. Вы спрашивали, профессионал ли он? Я думаю, что профессионал", - заявил дипломат.

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