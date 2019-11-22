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22 ноября • обновлено в 13:57
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Что не стоит покупать зимой, несмотря на скидки: советы Союза потребителей Украины

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Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал скидки, которые ожидаются на Черную пятницу, а также, как безопаснее покупать в интернете и не попасть на мошенников.

"Во-первых, я бы не рекомендовал покупать плазмы в холодное время года. Вам когда заносят телевизор домой, рекомендуют не включать его в течение трех часов, чтобы выровнялась температура. А это значит, что вы не можете включить телевизор, чтобы проверить его работоспособность. И вот у меня потребитель, который включил плазму через 3 часа, а там битые пиксели. Зимой такие вещи лучше не покупать. Если плазма битая, то доказать это будет невозможно, и ее стоимость вы полностью перекроете за свой счет", - заявил Несмиянов.

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Максим Несмиянов
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