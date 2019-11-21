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21 ноября • обновлено в 13:41
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Как изменится политика нового правительства Канады по Украине: комментарий эксперта

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Эксперт-международник Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о назначении нового правительства в Канаде и какие последствия это будет иметь для Украины. Христя Фриланд, которая имеет украинские корни и всегда была дружественной к Украине, стала заместителем премьер-министра Канады.

"Я думаю, что новый глава МИД Канады будет выполнять поручения премьер-министра. Да, некоторые должности в правительстве изменились, частично правительство обновилось, но ключевые позиции остались за теми людьми, которые формировали дружескую положительную атмосферу в отношениях с Украиной и в сотрудничестве с Украиной. Это, во-первых, премьер-министр Джастин Трюдо, а, во-вторых, это то, что Христя Фриланд заняла более высокую позицию", - заявил Воля.

По его словам политика канадского правительства относительно Украины не измениться. Канада и в дальнейшем будет оказывать помощь Украине, добавил он.

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