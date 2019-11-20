Сивохо не понимает, что то, что он говорит на кухне, нельзя транслировать на всю страну

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал скандальные заявления советника секретатя СНБО Сергея Сивохи о том, что украинцы должны простить Донбасс.

"Я не совсем понял, что именно имел в виду Сергей Сивохо. О каких ошибках он говорит? Об ошибке отстаивать свою территорию или ошибке опираться российской агрессии? Он думает, что говорит словами и моделью жителей Донбасса и таким образом может сблизить нас с ними. Так не получится, потому что есть понимание, что у нас забрали часть территории, есть понимание, что у нас погибли люди, есть понимание, что мы имеем две наши области, находящихся в депрессивном разваливающемся состоянии, а население, проживающее на оккупированных территориях, долгое время находилось под воздействием российской пропаганды. Поэтому в данном случае, по мнению Сивохи, всей стране нужно что-то менять, потому что люди, проживающие на оккупированных территориях, думают как-то иначе, - это не совсем верный путь", - заявил Тизенгаузен.

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