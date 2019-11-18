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18 ноября • обновлено в 12:44
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Весь мир уже считает РФ стороной конфликта на Донбассе: эксперт по международным вопросам

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Эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, когда Зеленский встретится с Путиным.

Накануне президент РФ заявил, что встреча в нормандском формате возможна, также он призвал Украину не искать счастья за морями, а договариваться со своими соседями. Встречу тет-а-тет с Зеленским до встречи в нормандском формате Путин в своем выступлении отверг.

"Это называется шизофрения. Есть доказательства, все понимают, что "Л/ДНР" финансируются из бюджета Ростовской области, но РФ на международной арене заявляет, что может только влиять, и не имеет никакого отношения", - заявил Каракуц.

Он добавил, что на прошлой неделе группа, которая делает расследование сбитого Боинга, обнародовала запись переговоров террористов со своими российскими кураторами, Сурковым в частности.

"Я не знаю, какие еще и кому нужны доказательства, для кого Путин это все рассказывает, потому что кроме РФ во всем мире уже давно понятно, что Россия является непосредственной стороной конфликта", - отметил эксперт.

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Весь мир считает усраину гадюшником, поэтому так все отвернулись, Скоро на нормандском формате защемят яйца как-лам.
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