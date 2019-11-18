Почему РФ вернула Украине захваченные корабли: эксперт назвал три причины

Дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, почему Украине вернули захваченные корабли.

"Есть три причины, почему РФ пошла на этот шаг. Первая - есть известный всем приказ международного трибунала по морскому праву от 25 мая, который был принят полгода назад. Согласно этому приказу Россия должна вернуть Украине и военнопленных моряков, и вернуть под контроль Украины ее корабли. Россия не признает юрисдикцию этого трибунала, но тем не менее она пошла на то, чтобы какбы добровольно выполнить требования по этому приказу. Вторая причина - это дата 9 декабря. Российская сторона не подтвердила, что для нее эта дата является приемлемой, но и французская, и немецкая, и украинская стороны заявляют, что такая договоренность есть. Поэтому для России крайне важно получить положительный фон накануне этой встречи, если она действительно произойдет", - заявил эксперт.

Он добавил, что возвращение моряков и кораблей в РФ расценивают исключительно как инструменты для создания положительного фона перед нормандской встречей.

"Есть еще и третья причина - украинская дипломатия во всех своих контактах с международными партнерами в международных организациях ООН, ОБСЕ, Совете Европы и т.д. апеллировала к нашим международным партнерам и приводила пример грубого циничного нарушения Россией международного права и захват наших военнопленных и кораблей. Возвращая наши корабли назад, Россия убирает с повестки дня эту раздражающую тему", - отметил Трюхан

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!