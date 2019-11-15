Какая одежда является наиболее экологичной: комментарии эксперта по разумному потреблению

Эксперт по осознанному потреблению Юлия Шмакова в прямом эфире на ObozTV прокомментировала отказ от натурального и искусственного меха в Украине.

Она также рассказала, одежда из какого материала, наиболее экологична.

"К сожалению, даже хлопок, который считается наиболее экологичным, таковым не является. Ведь на производство одной футболки уходит 2 000 тонн воды, это еще до того как хлопок попал на фабрику. Чтобы его не поели паразиты, фермеры его обрабатывают пестицидами и гербицидами. Из-за гербицидов, которые распыляют над полями, умирают пчелы. Затем хлопок попадает на фабрику, где его отбеливают, а это происходит, как правило, с помощью хлора. Поэтому даже хлопок не так уж и экологичен, как нам кажется ", - заявила експертка.

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