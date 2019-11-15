Главная Новости
15 ноября • обновлено в 13:09
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Законопроект о запрете производства из меха животных: комментарии эксперта

46
Читать материал на украинском

Эксперт по рациональному потреблению Юлия Шмакова в прямом эфире на ObozTV прокомментировала заявления о принятии законопроекта об отказе от производства меха.

"Это вопрос не простой, ведь стереотип такой, что именно жены депутатов являются крупнейшими потребителями меховых изделий. Сейчас на них очень много взглядов общества, которое ждет таких решений. И теперь законопроект, который предусматривает, что сделать с животными, сделать с сотрудниками , поэтому есть переходный период в шесть лет. Также предлагается 29 числа выйти под парламент, чтобы показать сколько людей взволнованы этим вопросом в Украине. Я думаю, что людей соберется очень много, ведь в Киеве сейчас очень много маршей в поддержку животных ", - заявила Шмако а.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости