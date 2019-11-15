Законопроект о запрете производства из меха животных: комментарии эксперта

Эксперт по рациональному потреблению Юлия Шмакова в прямом эфире на ObozTV прокомментировала заявления о принятии законопроекта об отказе от производства меха.

"Это вопрос не простой, ведь стереотип такой, что именно жены депутатов являются крупнейшими потребителями меховых изделий. Сейчас на них очень много взглядов общества, которое ждет таких решений. И теперь законопроект, который предусматривает, что сделать с животными, сделать с сотрудниками , поэтому есть переходный период в шесть лет. Также предлагается 29 числа выйти под парламент, чтобы показать сколько людей взволнованы этим вопросом в Украине. Я думаю, что людей соберется очень много, ведь в Киеве сейчас очень много маршей в поддержку животных ", - заявила Шмако а.

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