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13 ноября • обновлено в 15:13
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Сахарный диабет может не проявлять себя до восьми лет: врач-эндокринолог

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Врач-эндокринолог Светлана Свичкар в прямом эфире на ObozTV прокомментировала ситуацию с заболеваниями диабетом в Украине.

"Сахарный диабет стоит на седьмом месте по причинам смертности населения. На первых местах стоят болезни сердечно-сосудистые, но сопутствующей болезнью, как правило, там идет сахарный диабет. Если, например, голова болит постоянно, человек померяет давление, приходит к врачу, ему выписывают гипертоническую болезнь. Человек может так несколько лет ходить, а потом попасть в больницу с кризом или инфарктом или инсультом, и тут у него обнаруживают сахарный диабет. С момента, когда есть сахарный диабет и до момента, когда он диагностирован, может пройти до восьми лет. По статистике на 1 случай установленного диабета, есть три недиагностированных случая", - заявила врач.

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