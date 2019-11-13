Эрдоган опростоволосился после Сочинских договоренностей: Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины в ТГК в Минске Роман Бессмертный в прямом эфире на ObozTV дал прогнозы по завершению конфликта на Донбассе.

"Мировая система безопасности рухнула, и достижение очередного мира, оно произойдет за счет Украины. Так как и І Мировая война завершилась за счет Украины, ее просто по кусочку разделили, так и здесь будет. Мир будет достигнут за счет Украины. Украина не справится сама. Она не сможет себя уберечь, ее просто покромсают. Это один из вариантов. Но если сегодня руководство осознает, что проблемы Украины решаются в Украине. и эти проблемы решатся за счет единства власти и общества. Не подыгрывание, а сотрудничество с Брюсселем и Вашингтоном. И понятно уже, что война с Москвой... Мы никуда не денемся. Эта война идет через торговлю, через смерти, через откусывание территории и издевательства над татарами. Это война. И это надо понять", - заявил Бессмертный.

"Если даже Эрдоган опростоволосился после сочинских договоренностей с Путиным ... Эрдоган! Армия которого на сегодня вторая в мире. Вы же видели, что случилось? Если бы за стол переговоров с Путиным сел кто угодно, кроме Зеленского, я бы верил в то , что эти люди способны выдержать давление. Мемами здесь не отгавкаешся", - добавил Бессмертный.

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