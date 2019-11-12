Украинцы перестали выращивать картофель: эксперт прокомментировал рекордный импорт

Глава Национального совета экономического развития Украины Алексей Дорошенко в прямом эфире на ObozTV прокомментировал рекордный импорт картофеля в этом году в Украине.

"Ежегодно Украина ввозила картофель, но это было всегда в конце зимы, когда украинский картофель заканчивался или уже был плохого качества, а украинцам хотелось приобрести более качественный продукт. Прежде всего, мы импортировали картошку из Египта, где она была дешевой. А вот в разгар сезона, летом , Украина впервые начала импортировать картофель в 2019 году. Основная причина в том, что люди стали меньше выращивать. Мы видим, что уже много лет происходит снижение производства овощей на хозяйствах, огородах, что привело к дефициту, который в свою очередь привел к удорожанию. Украина после этого начала импортировать картофель, что снизило цену на этот продукт", - заявил эксперт.

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