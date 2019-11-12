Эксперт прокомментировал заявления Сивохо по реинтеграции Донбасса

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в прямом эфире ObozTV прокомментировал потребность в КПВВ на Донбассе.

"Существование КПВВ - это определенный режим пересечения линии разграничения. Он обусловлен двумя факторами, один из которых - безопасность. К сожалению, мы уже имеем немало примеров, когда люди, которые пересекают линию разграничения, используют этот процесс не для того, чтобы улучшить положение нашей страны. Были случаи терактов, и эти случаи не одиноки. Потому существование таких предохранителей как контрольные пункты въезда-выезда, с моей точки зрения, абсолютно оправдано и необходимо", - заявил он.

"В чем я могу согласиться с тезисами Сивохо - это в том, что необходимо изменить порядок пересечения. Мы с этим предложением выходили еще год назад. Этот документ был абсолютно готов, но Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом на последнем заседании не успел его утвердить. Речь о принципиальных изменениях в перечне вещей, которые разрешены. На сегодняшний день его надо изменить и ввести перечень вещей, которые запрещены. Мы предложили, и довольно длительное время шла эта дискуссия, чтобы принципиально изменить подход - перейти от перечня разрешенного к перечню запрещенных вещей. Это единственное, что я вижу возможным в реализации того, о чем говорил Сивохо", -добавил Тука.

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