Профессиональная армия – это то, к чему мы должны стремиться: народный депутат

Народный депутат Украины Ирина Верещук в прямом эфире ObozTV прокомментировала отказ от обязательного призыва в Украине.

По ее словам, это не произойдет сегодня, в этом году, и даже следующем.

"Мы преследуем стратегическую цель - переход на профессиональную армию по стандартам НАТО, а это значит, что если мы ставим себе такую цель, к ней нужно стремиться. Если искренне, то я имею профессиональное военное образование и понимаю, чем отличается профессиональная армия от армии, созданной по советским лекалам. Поэтому я поддерживаю позицию перехода на контрактную армию по стандартам НАТО. Уже много лет обсуждается, о том, что является эффективнее на сегодняшний день на поле боя. Я считаю, что профессионализация должна быть тем стандартом, к которому нам надо стремиться" , - заявила Верещук.

Что касается изменения численности украинских военнослужащих, то народный депутат отметила, что призыв будет уменьшаться, а профессиональная армия будет увеличиваться. Эти процессы будут взаимосвязаны и логичны, добавила Верещук.

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