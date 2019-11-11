ВСУ будут отступать до конца, несмотря на обстрелы террористов: военный эксперт

Военный и политиний эксперт Юрий Кочевенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал нарушения режима тишины террористами на Донбассе.

По его словам, нам не нужно питать иллюзий, поскольку никаких террористов на Донбассе нет, есть только российские оккупационные войска, которые прямо управляются из Москвы. И то, что РФ имеет возможность валять дурака, говоря, что они здесь ни при чем, что стреляют террористы, а Москва ими не командует, это форма давления на Украину, для того, чтобы принудить к переговорам с так называемыми террористами.

"Это также форма давления для того, чтобы украинская власть не могла прийти в себя и реально контролировать ситуацию, потому что, обратите внимание, мы же не имеем реального "плана Б". А что, если нет? Если не будет успешного разведения? Если террористы займут оставленные ВСУ территории? Мы не заявили о "плане Б" нашему противнику, поэтому он делает все, что хочет. А украинское руководство будет отступать до конца пока сможет, так как именно себя сделало заложником риторики мира любой ценой", - заявил Кочевенко.

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