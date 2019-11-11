Студия OBOZREVATEL : обзор последних новостей по состоянию на утро понедельника 11.11

Ведущие прямого эфира Студии OBOZREVATEL на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых важных новостей по состоянию на утро понедельника 11 ноября.

Под Житомиром застрелили адвоката подозреваемого

Ситуация на Донбассе: четверо раненых

Подробности съезда партии "Слуга народа"

Кто заменит Яременко: заявление Арахамии

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