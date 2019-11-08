Украинский язык окончательно сформировался уже в 7 веке: Пономарив

Доктор филологических наук, украинский языковед Александр Пономарив в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления об искусственности украинского языка.

"Украинский язык по количеству носителей входит в первую двадцатку всех имеющихся в мире языков. Был такой российский историк Василий Ключевский, который работал на царское российское правительство. Так он сказал, что российская нация возникла не ранее 12 века, а украинская начала формироваться уже в конце 1 тысячелетия до нашей эры. Окончательно украинский язык в народном варианте сформировался около 7 века нашей эры. Но это была разговорная речь, и был у нас еще книжный язык, потому что мы говорим, что современный украинский литературный язык появился в конце 18 столетия. А до того, что не было у нас книжного языка? Был. Григорий Сковорода писал свои научные труды именно им", - заявил Пономарев.

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