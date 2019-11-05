Новая объездная дорога вокруг Львова будет стоить почти 1 млн евро: Александр Кава

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в прямом эфире ObozTV прокомментировал возможность организации коррупционных схем при строительстве новых дорог в Украине.

"За последние три года не было никаких вопросов к тем проектам, которые финансировались за счет государственного бюджета. А те проекты, которые финансируются за счет кредитов Всемирного банка, и европейских банков, эти проекты реализуются с привлечением независимых инженеров-консультантов и европейских инженеров консультантов, которые получают оплату и выполняют работы по управлению проектами. Такая работа стоит от 2,5 млн долларов за 1 проект", - заявил Александр Кава.

Ни Всемирный банк, ни Европейский банк реконструкции и развития не готовы предоставить Украине 1 млрд средств на ремонт дорог. Как правило 1 кредит длится от 2 до 4 лет, и сейчас могут подписать проект на 900 млн евро, которые будут направлены на строительство объездной дороги вокруг Львова. Реализация проекта, по словам Кавы, будет длиться от 3 до 4 лет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся