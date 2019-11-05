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5 ноября • обновлено в 13:10
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Привлечение НАБУ к аттестации прокуроров – это преступление: Николай Голомша

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Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости по привлечению НАБУ к аттестации прокуроров.

"Это даже не ошибка. Я назвал бы это преступлением. Потому что нельзя брать для оценки работы прокуроров подконтрольный орган. Это априори является превышением власти и является непродуманной дискриминацией прокуроров, потому что прокуроры будут зависимы от НАБУ, будут "строить глазки", простите, для того чтобы им поставили хорошую оценку. Также нельзя привлекать иностранных специалистов для этого, ведь они не знают ни Конституции, ни основ нашего законодательства, ни ментальности", - заявил Голомша.

Он высказал уверенность в том, что можно проверять прокуроров на полиграфе, несмотря на то, что он не зарегистрирован и не сертифицирован для этого.

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