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1 ноября • обновлено в 11:25
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Сивохо не понимает, что происходило с Украиной на протяжении последних 5 лет: ветеран АТО

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Ветеран АТО Глеб Бабич в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления Сергея Сивохо по поводу достижения мира на Донбассе.

"Что я могу сказать? Пусть называют нас воинственным меньшинством, так как воинов всегда было меньшинство. Воинственное меньшинство это люди, которые могут встать на защиту страны. Для Сивохи Украина и то, что с ней происходило последние пять лет это загадка . Он не понимает, что это воинственное меньшинство, которое прошло войну, которое помогало сопротивлению это учителя, бизнесмены, айтишники, бухгалтеры и другие это обычные люди, которые встали на защиту своей страны. Ему это не объяснить. В эти минуты мы запускаем флешмоб, и вся Украина покажет, кто такие люди, которых Сивохо называет воинственным меньшенством", – заявил ветеран.

Он также отметил. что власть сейчас вывела за скобки Россию и пытается закрепить позицию относительно того, что в Украине просто проходит гражданская война.

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Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
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