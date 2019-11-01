Сивохо не понимает, что происходило с Украиной на протяжении последних 5 лет: ветеран АТО

Ветеран АТО Глеб Бабич в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления Сергея Сивохо по поводу достижения мира на Донбассе.

"Что я могу сказать? Пусть называют нас воинственным меньшинством, так как воинов всегда было меньшинство. Воинственное меньшинство – это люди, которые могут встать на защиту страны. Для Сивохи Украина и то, что с ней происходило последние пять лет – это загадка . Он не понимает, что это воинственное меньшинство, которое прошло войну, которое помогало сопротивлению – это учителя, бизнесмены, айтишники, бухгалтеры и другие – это обычные люди, которые встали на защиту своей страны. Ему это не объяснить. В эти минуты мы запускаем флешмоб, и вся Украина покажет, кто такие люди, которых Сивохо называет воинственным меньшенством", – заявил ветеран.

Он также отметил. что власть сейчас вывела за скобки Россию и пытается закрепить позицию относительно того, что в Украине просто проходит гражданская война.

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