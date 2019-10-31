Россия милитаризировала Крым после аннексии, что создало проблемы для НАТО

Россия милитаризировала Крым после аннексии, что создало проблемы для НАТО86 Читать материал на украинском
Главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков прокомментировал политику вокруг акватории Черного моря.
"Сам факт оккупации Крыма, в связи с тем, что Крым занимает мощное геостратегическое положение, он же фактически с обеих сторон будто нависает над нашими южными рубежами - это уже изменило ситуацию не в нашу пользу и позволило России абсолютно без помех милитаризировать Крым ", - заявил Белесков.
По его словам, когда полуостров находился под юрисдикцией Украины, Россия не имела возможности завозить туда современное оружие.
"Там была такая идея, что если ты хочешь завести какой-то новый корабль, то оружие должно иметь такие же же технико-тактические характеристики. Но никто не разрабатывает и не производит старые корабли. Поэтому после оккупации и аннексии в РФ появились новые возможности милитаризировать Крым, что на сегодня создает значительные проблемы для Украины, но также создает и значительные проблемы для НАТО. Именно поэтому НАТО и увеличило свое присутствие в акватории Черного моря ", - отметил эксперт.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.