Россия милитаризировала Крым после аннексии, что создало проблемы для НАТО

Главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков прокомментировал политику вокруг акватории Черного моря.

"Сам факт оккупации Крыма, в связи с тем, что Крым занимает мощное геостратегическое положение, он же фактически с обеих сторон будто нависает над нашими южными рубежами - это уже изменило ситуацию не в нашу пользу и позволило России абсолютно без помех милитаризировать Крым ", - заявил Белесков.

По его словам, когда полуостров находился под юрисдикцией Украины, Россия не имела возможности завозить туда современное оружие.

"Там была такая идея, что если ты хочешь завести какой-то новый корабль, то оружие должно иметь такие же же технико-тактические характеристики. Но никто не разрабатывает и не производит старые корабли. Поэтому после оккупации и аннексии в РФ появились новые возможности милитаризировать Крым, что на сегодня создает значительные проблемы для Украины, но также создает и значительные проблемы для НАТО. Именно поэтому НАТО и увеличило свое присутствие в акватории Черного моря ", - отметил эксперт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся