Запрет русского языка – это ошибка: российская писательница

Запрет русского языка в нынешнее время и утверждение украинского как государственного в Украине – это ошибочный проект.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала известная российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, при наличии такого большого количества русскоязычных людей, украинским политикам не стоило принимать недавний закон об утверждении украинского языка.

"Эта мера мне показалась слишком жесткой и неразумной. Это не совсем удачный проект на сегодня. В Украине очень много русскоязычных людей, Киев говорит по-русски. Такие решения требуют пересмотра и вдумчивого отношения. Когда украинская государственность утвердится, таких жестких языковых запретов не нужно будет делать", – предположила писательница.

Улицкая привела пример США, где половина населения говорит на испанском и это, по ее мнению, совершенно никому не мешает.

"Хотя экзамены эмигрантам нужно сдавать на английском. Это нормально, это государственный язык и его нужно выучить. Думаю, что украинцы, говорящие между собой по-русски, знают украинский настолько, чтобы написать заявление в домоуправление. Для налаживания будущих отношений между Россией и Украиной многие вещи нужно будет поправлять. А многие их них поправлять уже сейчас очень тяжело", – подытожила она.

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