Украина среди топ-стран, которые не выполняют решения Европейского суда: юрист

Эксперт по вопросам права Денис Ярославский в прямом эфире ObozTV прокомментировал решение суда, согласно которому Украину обязали выплатить 3,6 тысячи евро Нелли Штепе.

"Существует международная конвенция, согласно которой страны договорились между собой выполнять определенные нормы, которые выполняются всеми участниками этой конвенции. Штепа жаловалась в ЕСПЧ о том, что нарушались ее права. Суд вынес решение о том, что она слишком долго находилась под стражей. Более того, Украина с 2017-2018 года вышла в лидеры по невыполнению условий конвенции. То есть решение по Штепе не единственное. Таких решений в 2017 году, если я не ошибаюсь, было больше 12 тысяч. Европейский суд объединил подобные решения в одно решение, назвал их типичными и направил в комитет министров Совета Европы. Потому что Украина не выполняет подобные решения", - заявил Ярославский.

Он выразил сомнения по поводу того, будет ли выполнено данное решение ЕСПЧ в Украине.

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