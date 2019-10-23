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23 октября • обновлено в 13:52
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самого интересного из того, что украинские политики показали в социальной сети Инстаграм.

Елена Зеленская вместе со свои мужем президентом Украины находились в Японии.

Жан Беленюк выложил фото с Макгрегором.

Ирина Геращенко выставила фотографию двух рук.

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