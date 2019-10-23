INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков30 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира на ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самого интересного из того, что украинские политики показали в социальной сети Инстаграм.
Елена Зеленская вместе со свои мужем президентом Украины находились в Японии.
Жан Беленюк выложил фото с Макгрегором.
Ирина Геращенко выставила фотографию двух рук.
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