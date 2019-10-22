Ситуация очень запутана и опасна: дипломат о встрече Путина и Эрдогана

Директор Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский в прямом эфире ObozTV прокомментировал предстоящие переговоры Эрдогана и Путина.

"Ситуация чрезвычайно запутанная. С одной стороны, для Турции создание курдского анклава вдоль своей границы с Сирией является абсолютно неприемлемой ситуацией. Именно потому Эрдоган с такой решительностью осуществляет военную операцию, понимая, что это вызовет очень плохую реакцию в мире, что и случилось, особенно со стороны США и Евросоюза. А с другой стороны, у него нет выхода, потому что более 40 лет курды ведут борьбу против турецкого государства, это непрерывный терроризм и с этим надо что-то делать, а когда как не сейчас", - отметил Корсунский.

"Что касается России, то она сейчас попала в очень сложную ситуацию. С одной стороны, они очень плотно поддерживают Асада, и именно благодаря вмешательству РФ он удержался при власти. С другой стороны, они действовали вместе в треугольнике Россия-Иран-Турция для того, чтобы, с одной стороны, победить Исламское государство, с другой - поддержать Асада. Но сегодня их пути расходятся, потому что для Турции Асад не партнер и не союзник, они раньше рассматривали его вообще как врага, у которого надо забрать власть, и сегодня они могут смириться с ним, но не с курдами. Поэтому скороее всего будут искать пути, чтобы дать возможность курдам выйти с территории, которую атакуют турки. Этот вакуум скорее всего заполнят сирийские или российские войска. Ни Эрдоган, ни Путин не хотят прямого столкновения между своими армиями. Ситуация чрезвычайно запутанная", - заявил дипломат.

В конце концов это может закончиться очередной волной беженцев, которые нанесут еще один серьезный удар по ЕС и по интересам западного мира, добавил он.

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