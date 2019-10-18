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18 октября • обновлено в 13:50
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Новый закон о буллинге позволит наказать подростков за жестокость

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Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская в прямом эфире ObozTV дала комментарии по ответственности за преступления, которые совершают несовершеннолетние дети в Украине.

Недавно в Украине разгорелся скандал вокруг ситуации, когда школьники поиздевались над своей одноклассницей, избили ее и выложили видео с издевательством в социальные сети.

Лизвинская заявила, что дети в возрасте 14-15 лет прекрасно осознают насилие, которое они оказывают над другими людьми. Если же говорить о конкретных ситуациях, которые снимаются на видео и выкладываются в социальные сети, то, по словам эксперта, каждый просмотр, каждый перепост и лайк может стать примером для других детей поступать так же.

"Их интересовал вау-эффект. Они его достигли. Но благодаря новому закону про буллинг, который недавно был принят, есть возможность наказать подростков, совершивших подобные действия со своей одноклассницей", - заявивла Лизвинская.

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Елена Лизвинская
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