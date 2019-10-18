Задержание Гладковского – это, мягко говоря, беспредел: юрист

Адвокат Егор Штокалов в прямом ефире ObozTV прокомментировал новости о задержании Олега Гладковского.

"Я буду сейчас выражать достаточно непопулярные мысли. По моему мнению, Олег Гладковский в течение этого года уже много раз пересекал границу Украины и каждый раз возвращался. Собственно, таким поведением подтверждал свое намерение не скрываться от какого-то следствия.

Второй момент. То, что его не пропустили на пограничной службе при прохождении паспортного контроля, тогда его должны были задержать непосредственно в аэропорту, а не в ресторане на обратном пути в Киев. И была ли погоня? Как таковой погони не было, по крайней мере, СМИ об этом не сообщают.

И у меня возникает отдельный вопрос на соблюдение норм уголовного процесса в части задержания: а были ли основания его задерживать? У нас есть только два основания задержать человека: после решения суда или непосредственно после совершения преступления. Срок подачи деклараций за 18 год у нас закончился, за 19 год еще не наступил. Если были какие-то растраты – они тоже имели место быть в прошлом. И задержание вчера… Лично я считаю его незаконным", - заявил адвокат.

Если сегодня по истечении 24 часов с момента задержания ему не будет вручено подозрение, и он не будет передан в суд для избрания меры пресечения, то его должны будут сегодня отпустить, добавил Егор Штокалов.

"Мне кажется, таким образом новая власть самым ярким из допустимых способов продемонстрирует свою заполитизированность в преследовании предыдущих участников политической ситуации. Потому что избирать меру пресечения, арестовывать людей без достаточных на то оснований, без полномочий, с нарушением подсудности, подследственности… Это, мягко говоря, беспредел" - отметил он.

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