INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков43 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самого интересного из Инстаграма политиков.
Ирина Геращенко раскритиковала закон 1008
Владимир Гройсман выложил видео, которое подписал "Осень в городе"
Елена Зеленская доехала до Риги
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