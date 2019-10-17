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17 октября • обновлено в 13:33
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самого интересного из Инстаграма политиков.

Ирина Геращенко раскритиковала закон 1008

Владимир Гройсман выложил видео, которое подписал "Осень в городе"

Елена Зеленская доехала до Риги

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