INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самого интересного из Инстаграма политиков.

Ирина Геращенко раскритиковала закон 1008

Владимир Гройсман выложил видео, которое подписал "Осень в городе"

Елена Зеленская доехала до Риги

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