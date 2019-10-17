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17 октября • обновлено в 11:46
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Это не судебная реформа - это перезагрузка судов: юрист

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Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в прямом эфире ObozTV прокомментировал судебную реформу в Украине.

Он заявил, что основная проблема, о которой все говорят - это то, что уменьшается количество судей до 100 человек.

"Проблема заключается в том, что уже были сформированы суды. Были некоторые вопросы к прохождению отбора, но в основном у всех европейцев и у тех, кто следил за этим отбором, сложилось впечатление, что отбор состоялся нормально. То есть Верховный суд, набранный за эти два раза недавно, он является лучшим, чем все предыдущие ", - отметил эксперт.

Он добавил, что текущие изменения в законодательстве нельзя называть полностью судебной реформой.

"Это перезагрузка, то есть это, по сути, опять заново отбор в том числе и судей Верховного суда. Непонятно, почему опять же (их количество сократили - ред.) до 100 судей. То есть, с одной стороны, трудно было сказать, почему 200 человек нужно ставить в Верховном суде, но с другой стороны, аргумент, почему надо уменьшать до 100 не имеет никаких конкретных объяснений", - заявил юрист.

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Богдан Бондаренко (эксперт)
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