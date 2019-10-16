Зеленский должен позвонить Путину и закончить войну: Петр Гаращук

Военный дипломат Петр Гаращук в прямом эфире ObozTV прокомментировал нарушения, которые привели к отмене договоренности по разведению войск в Донбассе.

Он заявил, что единственной переговорной площадкой является, конечно же, Минск. Других площадок, по словам дипломата, у нас нет.

"Но у меня вопрос, как у члена гражданского общества, где наша власть, почему она так медленно реагирует на ужасную ситуацию в Донбассе? За минувшие сутки погибли два украинца, двое наших граждан, мы не знаем сколько с той стороны погибло украинцев, поэтому уже много лет не завершается война, Минский процесс не действует. Но почему он не действует? Возможно, переговорщики не те, они же не посылают на войну своих собственных детей. Их дети там не воюют. Там воюют лучшие сыны Украины ", - заявил Гаращук.

Нашей власти нужно заканчивать войну, отметил он.

"Напрямую Зеленский должен взять трубку и набрать, или кто там из помощников звонит в Москву, и договориться о встрече с Путиным, где угодно, но только не на территории РФ, не на территории агрессора, почему, потому что Крым есть, не забывать нужно о Крыме", - заявил Гаращук.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram