Главная Новости
16 октября • обновлено в 12:44
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Зеленский должен позвонить Путину и закончить войну: Петр Гаращук

163 Читать материал на украинском

Военный дипломат Петр Гаращук в прямом эфире ObozTV прокомментировал нарушения, которые привели к отмене договоренности по разведению войск в Донбассе.

Он заявил, что единственной переговорной площадкой является, конечно же, Минск. Других площадок, по словам дипломата, у нас нет.

"Но у меня вопрос, как у члена гражданского общества, где наша власть, почему она так медленно реагирует на ужасную ситуацию в Донбассе? За минувшие сутки погибли два украинца, двое наших граждан, мы не знаем сколько с той стороны погибло украинцев, поэтому уже много лет не завершается война, Минский процесс не действует. Но почему он не действует? Возможно, переговорщики не те, они же не посылают на войну своих собственных детей. Их дети там не воюют. Там воюют лучшие сыны Украины ", - заявил Гаращук.

Нашей власти нужно заканчивать войну, отметил он.

"Напрямую Зеленский должен взять трубку и набрать, или кто там из помощников звонит в Москву, и договориться о встрече с Путиным, где угодно, но только не на территории РФ, не на территории агрессора, почему, потому что Крым есть, не забывать нужно о Крыме", - заявил Гаращук.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Петр Гаращук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости