Причины возникновения рака молочной железы: врач-онколог

Врач хирург-онколог Николай Аникусько в прямом эфире ObozTV прокомментировал динамику диагностирования рака молочной железы в Украине.

Он отметил, что одной из причин того, что в Украине растет количество заболевания раком груди, является то, что изменился образ жизни женщины. Для женщины в Украине сейчас стало более приоритетным построить карьеру, интегрироваться в социум, обучение, чем самая главная ее функция - рождение ребенка. Это так называемая "вестернизация", пояснил врач.

"Чем позже возникает беременность, тем больше вероятность заболевания раком молочной железы. Это причина номер один - так называемый западный образ жизни. А вторая причина - это увеличение продолжительности жизни женщины. Если раньше средняя продолжительность жизни была 75-80 лет, то сейчас мы ожидаем до 2030 года, что 65% женщин будут жить 90 лет. И третья - это конечно же экологическая причина - то, что нас окружает, то что мы пьем, что едим, чем мы дышим - это все очень важные факторы риска возникновения рака молочной железы", - заявил Аникусько.

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