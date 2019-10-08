Обсуждение бюджета Украины на 2020 год: комментарии депутата

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дарья Володина прокомментировала обсуждение по бюджету Украины-2020.

Она отметила, что сегодня идет большой процесс детенизации Украинской экономики и привлечения иностранных инвестиций. Мы сегодня работаем над тем, чтобы повысить налоговую образованность граждан в Украине.

"На самом деле проблема очень простая, если мы не платим налоги, то впоследствии мы не получим пенсии, не получим зарплаты, социальные выплаты. Все это находится в зависимости друг от друга, поэтому сегодня мы над этим работаем", - заявила народный депутат.

Она добавила, что активно обговаривается вывод бизнеса из тени.

"Если мы начнем понемногу выходить из тени, начнет наполняться бюджет. Также мы говорим о большой приватизации, будет приниматься законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Мы все делаем в комплексе, и комплекс этих действий направлен на наполнение бюджета и пенсионного фонда, и на увеличение заработных плат", - заявила депутат от партии "Слуга народа".

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