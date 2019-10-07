Вакцины разрабатывают на основе сезонных исследований эпидемиологов: врач

Семейный врач Владислав Ващенко прокомментировал, как уберечься от сезонных заболеваний осенью.

В Украине стартовал эпидемиологический сезон. Ежегодно перед началом сезона гриппов в Украине определяют, эпидемия какой именно инфекции будет ходить по нашей территории.

Семейный врач заявил, что о том, какие именно штаммы вирусов будут беспокоить украинцев в этом году, сообщают эпидемиологи. Эти штаммы мутируют из-за того, что люди контактируют друг с другом, люди ездят за границу и т.д.

Эпидемиологи делают исследования под каждую страну отдельно, заявил семейный врач. Именно на основе таких исследований разрабатываются вакцины, которые и предлагаются украинском, как защита от активных на данный момент вирусов.

Ващенко также отметил, что против людей, которые отказываются проходить вакцинацию, должна быть введена уголовная ответственность.

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