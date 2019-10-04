Для США события в Украине важнее Импичмента Трампа: Анна Шелест

Для США события в Украине важнее Импичмента Трампа: Анна Шелест84 Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Анна Шелест прокомментировала новости о том, что Госдепартамент США одобрил продажу Jevelin Украине.
Она заявила, что Украина просила о втором транше Jevelin еще в начале лета, и то решение, которое было принято, является достаточно положительным на фоне того скандала, который разворачивается в США. То есть, это решение является демонстрацией того, что эта помощь считается более важной, чем те события которые разворачиваются внутри США.
"А что касается финансовой помощи, то сегодня она уже разблокирована, и вопрос лишь в том, когда она попадет в Украину", - заявила Шелест.
Также эксперт отметила, что для Украины сейчас лучше не реагировать эмоционально на все события, касающиеся расследования, которое начали демократы против президента США Дональда Трампа.
"Все больше и больше информации стало появляться, были показания Курта Волкера, ожидаются показания Йованович, которая не будет прикрывать Трампа так же, как это делал Джулиани", - отметила Шелест.
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