Для США события в Украине важнее Импичмента Трампа: Анна Шелест

Эксперт по международным вопросам Анна Шелест прокомментировала новости о том, что Госдепартамент США одобрил продажу Jevelin Украине.

Она заявила, что Украина просила о втором транше Jevelin еще в начале лета, и то решение, которое было принято, является достаточно положительным на фоне того скандала, который разворачивается в США. То есть, это решение является демонстрацией того, что эта помощь считается более важной, чем те события которые разворачиваются внутри США.

"А что касается финансовой помощи, то сегодня она уже разблокирована, и вопрос лишь в том, когда она попадет в Украину", - заявила Шелест.

Также эксперт отметила, что для Украины сейчас лучше не реагировать эмоционально на все события, касающиеся расследования, которое начали демократы против президента США Дональда Трампа.

"Все больше и больше информации стало появляться, были показания Курта Волкера, ожидаются показания Йованович, которая не будет прикрывать Трампа так же, как это делал Джулиани", - отметила Шелест.

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