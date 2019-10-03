Сахарный диабет: кто в группе риска

Врач-эндокринолог Светлана Свичкар рассказала о симптомах диабета и о том, кто находится в группе риска.

По ее словам, в Украине существует 239 приказ, согласно которого есть люди, которые имеют право на получение бесплатного инсулина.

"Если в Киеве выдача бесплатного инсулина происходит за счет программы обеспечения киевлян, то в регионах ситуация хуже. Туда средства на выдачу бесплатного инсулина не всегда доходят", - заявила она.

В мире зарегистрировано 422 млн больных диабетом, из них 1,3 млн больных в Украине. И только 200 тыс больных в Украине получают бесплатные лекарства, заявила врач.

"С момента, когда в организме запущены процессы, которые ву будущем приведут к развитию этой болезни, то фактического начала захворюванння может пройти 5 или даже 10 годам. То есть первая стадия протекает бессимптомно. Но есть определенные группы риска, люди из которых могут пройти обследование или изменить образ жизни, чтобы не заболеть. Первая группа риска - это все люди после 40 лет, а вторая группа - это люди, у которых индекс массы тела более 25, это соотношение роста и массы тела", - заявила врач.

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