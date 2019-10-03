Причин кричать ''зрада'' нет: дипломат

Дипломат Василий Филипчук прокоментировал формулу Штайнмайера. Он заявил, что причин кричать "зрада" – нет

По его мнению, настоящие результаты договоренностей покажет только история, лет через 10-20. Филипчук предложил не впадать в какие-то эмоциональные оценки или руководствоваться информационными провокациями, а смотреть на факты.

"Факты в том, что Украина – правильно или неправильно, ошибка или нет, "зрада" или "перемога" – в феврале 2015 года подписала Минские соглашения. Это было согласовано главой украинского государства в присутствии руководителей Франции, Германии и России. От этого уже никуда не деться. Это – факт. Более того, если эти соглашения в феврале 2015-го в Минске имели характер политических, то после решения Совета безопасности ООН через 5 дней эти обязательства уже имеют юридический характер – резолюция Совбеза ООН. Это факт. И мы не можем сейчас отбросить Минские соглашения как такие, которые нам не нравятся. А очевидно, что они нам не нравятся – мне лично они не нравятся", - заявил Филипчук.

По его словам, есть принцип в международных отношениях – если государство взяло на себя юридические обязательства, оно обязано их выполнять. Их можно дорабатывать, перерабатывать… Но отбросить их – очень-очень сложно. Практически невозможно. Поэтому в данной ситуации нужно искать пути для исполнения этих обязательств.

"Я не вижу никакой трагедии в том, что сейчас согласована формула Штайнмайера. Потому что это только один мелкий момент в этом процессе. И дальше то, как будет выписан закон об особом статусе, как будут выписаны переходные положения, как будет договорен процесс наблюдения, как будет решен вопрос оценки выборов и т.д. – от маленькой запятой может зависеть, превратится ли это в огромную трагедию или в огромную победу. Поэтому слишком рано делать эмоциональные и острые оценки и покупаться на любые провокационные заявления Лаврова, Пушилина или кого угодно", - отметил эксперт.

Он предложил с трезвым умом исходить из того, что наш президент хочет урегулировать конфликт – и это правильно, это нужно поддерживать – критично, но спокойно оценивать те или иные предложения, и предлагать какие-то пути, чтобы достичь результата, в котором мы все заинтересованы. А это мир плюс восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета.

Пока что нет ни одной причины считать, что шаги со стороны действующего президента или его команды могут привести к каким-то ужасным последствиям или трагедии. Пока что причин кричать "зрада" – нет, добавил Филипчук.

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