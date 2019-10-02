Годовщина Революции на граните: возможно ли ее повторение

Глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний прокомментував годовщину Революции на граните.

Он заявил, что повторение событий, которые произошли в начале восстановления независимости Украины, сейчас вряд ли возможно, поскольку тогда в стране была совершенно другая политическая ситуация и студенты на той революции голодали против политиков в том числе, ведь политики действовали не в интересах Украины, отметил Доний.

Реальный актив революционеров в то время был очень немногочисленным, отметил Доний. Они считали себя более продвинутыми и более радикальными чем Народный Рух Украины. Целью ставили провозглашение независимости Украины. Средством достижения цели считали всеукраинскую студенческую забастовку. После нескольких неудачных попыток забастовки отсеялось примерно 10% участников акции. Революционеры вычислили информатора и агента спецслужб, что позволило им в итоге добиться успеха. Обо всех важнейших акциях знали только четыре человека, и именно такая конспирация лишила советские спецслужбы возможности противодействовать.

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