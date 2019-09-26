За отказ от вакцинации в Польше лишают родительских прав: врач-педиатр

Врач-педиатр Анна Горбань прокомментировала вероятность, что привитый ребенок может заболеть после общения с непривитым.

Горбань подчеркнула, что для большинства инфекций не возможно забрать источник заражения, то есть сам источник инфекции. В таких случаях врачи пытаются повлиять на чувствительность организма человека, чтобы человек мог выжить или иметь качественную жизнь после заболевания за счет вакцинации. То есть вакцинация оставляет человека живым и дает возможность на качественную жизнь после заболевания.

По словам доктора, очень много мифов существует в украинском обществе по вакцинации. В развитых странах эта проблема уже давно проговорена и решена на всех уровнях, а те разговоры о мифах от вакцинации, которые ведутся сегодня в Украине, напоминают Средневековье, заявила врач.

Ни один вакцинированный человек не может не заболеть, но течение болезни у вакцинированных и невакцинированных людей существенно отличается. В соседней с Украиной Польше, например, родителей, которые систематически получают штрафы за отказ от вакцинации, лишают родительских прав, заявила Горбань.

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