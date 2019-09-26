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27 сентября • обновлено в 19:30
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Самые эффективные методы контрацепции: врач-гинеколог

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Врач-гинеколог Анна Новосад рассказала о современных методах контрацепции и мероприятиях, которые сейчас проходят в Украине по этой тематике.

В последние годы, по словам врача, сильно заметно, что население Украины начало беспокоиться о своем здоровье. Она отметила, что к ней довольно часто стали обращаться молодые люди с вопросами, как организовать профилактику нежелательной беременности.

Одним из главных факторов, почему так происходит, Новосад назвала просветительскую работу и деятельность как медицинских работников, так и работников школ. Новосад также отметила, что, к сожалению, пока в Украине довольно высокий уровень прерываний беременности.

Врач назвала самые эффективные методы контрацепции. Это, по ее мнению, гормональные оральные контрацептивы. А наименее эффективны прерванный половой акт и местные контрацептивы.

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