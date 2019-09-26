Публикация стенограммы пойдет Зеленскому на пользу: экс-министр иностранных дел

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко заявил, что мы не должны слишком сильно переживать из-за публикации стенограммы.

Потому что, на самом деле, проблема сейчас не в Украине. По его мнению, проблема для США – в том, что сказал господин Трамп.

Для Украины это может быть проблемой только в контексте того, что президент Зеленский во время этого телефонного разговора согласился с Трампом по поводу не слишком большой помощи со стороны Евросоюза. Хотя сейчас в Нью-Йорке он ситуацию несколько исправил, отметил дипломат.

"Вы знаете позицию президента США относительно европейских союзников по НАТО, он считает, что они недостаточно финансируют расходы на оборону, что вместо того, чтобы вводить более жесткие санкции против России, они покупают у нее энергоресурсы и так далее. Это давно известная история и это было в русле традиционного подхода Трампа. Нужно ли было президенту Зеленскому во время этого телефонного разговора так активно это поддерживать – другой вопрос. Но вы знаете характер Трампа, с ним сложно говорить о каких-то вещах, если ты ему говоришь не то, что ему нравится. Поскольку это был, по сути, первый разговор – возможно, тактика, которую выбрал Зеленский, была, в принципе, адекватной", - заявил Огрызко.

Он также отметил что то, что касается европейских партнеров, то мы и без всех этих обнародованных заявлений знаем, что, к большому сожалению, европейский бизнес давит на свои правительства с тем, чтобы санкции были смягчены. И, по словам эксперта, это не является тайной.

"ЕС могли бы значительно сильнее надавить на Россию, и это была бы большая помощь Украине. Нам нужны союзники и в Европе, и в Америке. Поэтому нам нельзя вмешиваться в какие-либо избирательные кампании в США. Нам нужно обеспечить поддержку как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, как в Сенате, так и в Конгрессе. Поэтому мы должны дистанцироваться от всех этих внутренних американских споров, это их проблема. Точно так же и в контексте Европейского Союза", - отметил Огрызко.

Думаю, это хороший опыт для нового президента: что можно говорить, что нельзя говорить, как можно говорить и для чего это говорить. Думаю, это пойдет на пользу, добавил он.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!