Лучше любая перепись населения, чем ни одной: социолог

Социолог Павел Кутуев прокомментировал новость о возможном проведении пробной переписи населения Украины.

Он отметил, что вопрос переписи назрел уже очень давно. Ведь со времен последней переписи 2001 года прошло много времени.

Он отметил, что сейчас стоит начать хоть как-то, ведь, по словам социологов, Украина теряет гораздо больше от того, что данных нет, чем от того, что данные будут. Он заявил, что методика переписи - это уже детали.

И даже если это будет смесь различных методов - новейших цифровых технологий и архаичных методов, когда социологи просто ходят по квартирам с бумагами и в буквальном смысле делают перепись населения.

Эксперт отметил, что все методы имеют место, ведь, по его мнению, лучше иметь хоть какую-то перепись населения, чем совсем ничего.

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