Перспективы получения военной помощи США на этот раз очень высокие: эксперт

Эксперт по международным вопросам Алла Шелест прокомментировала предоставление военной помощи США Украине.

Она заявила, что оптимистично смотрит на перспективу получения военной помощи на этот раз, поскольку сенат США всегда выражал поддержку Украине, а президент США никогда не выступал именно против Украины, он скорее был против структуры финансирования и просил пересмотреть бюджет с целью оптимизации эффективности использования средств, которые США выделяют на военную помощь. По словам Шелест, Украина просто стала заложницей этой ситуации.

Она также прокомментировала новости о возможной встрече Трампа и Зеленского. Их встреча запланирована на 25 сентября в Нью-Йорке, и к этому времени предоставление военной помощи США Украина может еще не быть подписано, но даже в таком случае у Зеленского может появиться дополнительная возможность повлиять на подписание документа на встрече с Трампом.

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